Юрист рассказал о росте числа случаев дедовщины в России

Количество случаев, связанных с дедовщиной в армии, увеличилось. Об этом рассказал юрист Александр Передрук, сотрудничающий с правозащитной организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

«Пару лет назад был период, когда подобных жалоб поступало меньше. Сейчас по ощущениям их число увеличилось», — цитирует адвоката газета «Коммерсант».

При этом Передрук отметил, что изменение числа жалоб не является однозначным показателем ухудшения ситуации. Юрист подчеркнул, что это может быть связано, например, с потерей доверия к правозащитным организациям.

При этом Передрук уточнил, что проблему сложно оценивать, поскольку объективных данных не существует.

«Отсутствие отдельной статьи, которая касалась бы насилия со стороны военнослужащих, не позволяет нам с уверенностью сказать, какой уровень дедовщины сейчас существует», — считает адвокат.

Также юрист заявил, что считает дедовщину «разновидностью пыток», которая проявляется в любом жестоком обращении. В эту категорию Передрук относит физическое и психологическое насилие, а также «прокачку» солдат, когда физические упражнения выходят за объем необходимой подготовки.

Тема дедовщины стала вновь актуальной в России после того, как 25 октября солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье. В результате инцидента погибли восемь человек, включая двух офицеров, еще два человека получили тяжелые ранения. На родине бойца его считают жертвой дедовщины.