В Минобороны усомнились в ликвидации США главаря ИГ

Генерал заявил, что у Минобороны России есть сомнения в том, что американские военные действительно провели операцию по устранению аль-Багдади. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе», — сказал Конашенков.

Он отметил, что в последние дни авиация США не наносила никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб. Вдобавок, российские военные не оказывали никакого содействия пролету американской авиации в воздушное пространство Идлиба.

Кроме того, американцы заявили, что провели операцию в той зоне Идлиба, которая управляется террористической группировкой Джабхат ан-Нусра*. А она всегда боролась с ИГИЛ*, как с главным конкурентом за власть в Сирии. Поэтому сомнительно, чтобы главарь ИГИЛ мог находиться на данной территории.

Конашенков также заявил, что еще в 2018 году террористов разгромила армия Сирии при поддержке российских ВКС. Поэтому очередная «смерть» Абу Бакра аль-Багдади не имеет «абсолютно никакого оперативного значения».

Ранее «Рамблер» сообщал , что президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб. Он заявил, что провести удачный рейд против лидера ИГИЛ помогли другие страны. В частности, Россия, по его словам, содействовала пролету американской авиации в зону операции.

*террористическая организация, запрещенная в РФ