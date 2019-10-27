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В Минобороны усомнились в ликвидации США главаря ИГ 

Рамблер 52 минуты назад
Операция США по ликвидации главаря ИГИЛ* может быть фейком. Такой вывод следует из заявления представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова.
Генерал заявил, что у Минобороны России есть сомнения в том, что американские военные действительно провели операцию по устранению аль-Багдади. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе», — сказал Конашенков.
Он отметил, что в последние дни авиация США не наносила никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб. Вдобавок, российские военные не оказывали никакого содействия пролету американской авиации в воздушное пространство Идлиба.
Кроме того, американцы заявили, что провели операцию в той зоне Идлиба, которая управляется террористической группировкой Джабхат ан-Нусра*. А она всегда боролась с ИГИЛ*, как с главным конкурентом за власть в Сирии. Поэтому сомнительно, чтобы главарь ИГИЛ мог находиться на данной территории.
Конашенков также заявил, что еще в 2018 году террористов разгромила армия Сирии при поддержке российских ВКС. Поэтому очередная «смерть» Абу Бакра аль-Багдади не имеет «абсолютно никакого оперативного значения».
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади во время спецоперации США в сирийской провинции Идлиб. Он заявил, что провести удачный рейд против лидера ИГИЛ помогли другие страны. В частности, Россия, по его словам, содействовала пролету американской авиации в зону операции.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Видео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Исламское государство , США
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