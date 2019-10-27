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В Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ 

Lenta.ru 22 минуты назад
Увеличение числа участников операции США по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — лидера запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) — порождает вопросы и сомнения в ее реальности. Об этом в воскресенье, 27 октября, со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова сообщает «Интерфакс».
Конашенков отметил, что количество участников операции нарастает, при этом у всех них есть «абсолютно противоречивые потребности». Все это вызывает вопросы и сомнения как в реальности операции, так и в ее успехе.
Как следует из заявления, российское военное ведомство не располагает достоверной информацией об американской операции в Идлибе по ликвидации аль-Багдади.
Ранее президент США Дональд Трамп в обращении к нации подтвердил информацию об устранении самопровозглашенного «халифа» и лидера ИГ.
В результате операции, утверждает Трамп, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.
Об уничтожении лидера ИГ военнослужащими США сообщалось ранее, 27 октября. Отмечалось, что значительную роль в операции сыграл Ирак. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники сообщили, что президент Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ также подтвердили.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Видео , Абу Бакр аль-Багдади , Дональд Трамп , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Исламское государство , Интерфакс , США
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