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Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию 

РИА Новости 2 часа назад
Появилось видео переброски бронетехники РФ в Сирию
Фото: РИА Новости
Телеканал "Звезда" обнародовал видео переброски российских бронеавтомобилей на сирийскую авиабазу Хмеймим.
На кадрах видно, как вначале к самолету подгоняют транспорт, а затем завозят его в транспортный отсек. После этого показано, как автомобили покидают самолет.
Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.
Ранее около 300 российских военных полицейских прибыли в страну, чтобы содействовать отведению курдских отрядов от границы с Турцией.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Министерство обороны , ТК "Звезда" , Сирия
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