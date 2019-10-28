На базу в Ираке с военными США упали ракеты

СМИ: на военную базу в Ираке, где находятся военные США, упали две ракеты

Две ракеты упали на иракской военной базе "Таджи" под Багдадом, где дислоцированы американские военные, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.

"Две ракеты упали на базу "Таджи" к северу от Багдада, где располагаются американские военные", — сообщает канал.

Подробностей пока не приводится.

Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были осуществлены Израилем в координации с США.