На базу в Ираке с военными США упали ракеты

Две ракеты упали на иракской военной базе "Таджи" под Багдадом, где дислоцированы американские военные, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.
"Две ракеты упали на базу "Таджи" к северу от Багдада, где располагаются американские военные", — сообщает канал.
Подробностей пока не приводится.
Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были осуществлены Израилем в координации с США.