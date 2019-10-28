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СМИ: на военную базу в Ираке, где находятся военные США, упали две ракеты 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
На базу в Ираке с военными США упали ракеты
Фото: РИА Новости
Две ракеты упали на иракской военной базе "Таджи" под Багдадом, где дислоцированы американские военные, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.
"Две ракеты упали на базу "Таджи" к северу от Багдада, где располагаются американские военные", — сообщает канал.
Подробностей пока не приводится.
Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были осуществлены Израилем в координации с США.
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Теги:
Армия , Войска , Sky News , Ирак , США
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