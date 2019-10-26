Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии

«Мы с Россией договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их», — приводит его слова ТАСС.

«За стол переговоров с террористами не сядем», — заявил Эрдоган.

В Кремле накануне заявляли, что ситуация в зоне турецкой военной операции в Сирии не может в одночасье стать идеальной, но развертывание сил в очерченных российско-турецким меморандумом зонах свидетельствует о том, что работа идет в русле достигнутых договоренностей.

Анкара в субботу отмечала, что российско-турецкий меморандум о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом.