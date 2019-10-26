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Эрдоган пригрозил начать новую операцию в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Турция приступит к новой операции в Сирии против курдских формирований, если они останутся в приграничной с республикой 30-километровой зоне безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы с Россией договорились, но если через 150 часов террористы останутся в оговоренной зоне, то мы продолжим делать то, что должны, мы сами возьмем зону под контроль и вычистим их», — приводит его слова ТАСС.
«За стол переговоров с террористами не сядем», — заявил Эрдоган.
В Кремле накануне заявляли, что ситуация в зоне турецкой военной операции в Сирии не может в одночасье стать идеальной, но развертывание сил в очерченных российско-турецким меморандумом зонах свидетельствует о том, что работа идет в русле достигнутых договоренностей.
Анкара в субботу отмечала, что российско-турецкий меморандум о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом.
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Теги:
Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , ИТАР-ТАСС , Сирия , Турция
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