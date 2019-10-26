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Колонна американских солдат вернулась в Сирию из Ирака 

Вести.Ru + ещё 14 6 часов назад
Колонна американских солдат вернулась в сирийскую провинцию Хасеке на северо-востоке через незаконный погранпереход. В ее составе техника, колонну прикрывают вертолеты.
90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. Американский лидер Дональд Трамп предложил курдам занять контролируемые нефтеносные районы. И ранее обещал помочь в добыче нефти, чтобы обеспечить денежный приход.
23 октября иракский министр обороны Наджах аш-Шамри после встречи с американским коллегой Марком Эспером обещал, что американские военные покинут Ирак в течение 4 недель.
ВС США уже покинули большую часть своих баз в Сирии из-за турецкой военной операции "Источник мира". Вместе с союзниками Америка проводила операцию против игиловцев (запрещено в РФ), при этом власти Сирии на то разрешения не давали, передает РИА Новости.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , США , Марк Эспер , Дональд Трамп , Исламское государство , РИА Новости , Ирак , Сирия
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