Названа главная уязвимость Калининграда

В России назвали главную уязвимость Калининграда

«Этот российский эксклав довольно уязвим, поскольку отрезан от большой земли. На этом направлении у НАТО серьезное преимущество как в ударных, так и разведывательных системах», — сказал эксперт.

По его словам, усиление российской авиационной составляющей Балтийского флота в Калининградской области, проводимое Минобороны в настоящее время, является «попыткой противодействия и создания баланса сил». «Чтобы ни у кого не было даже мысли о применении силового сценария в этом регионе», — добавил профессор.

В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.

В том же месяце американские специалисты проекта Science and Global Security выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США, в котором инициатором нанесения первого ядерного удара стала Москва, атаковавшая из Калининградской области позиции на границе Польши и Германии.