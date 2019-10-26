Названа главная уязвимость Калининграда

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В России назвали главную уязвимость Калининграда 

Lenta.ru 34 минуты назад
Военное усиление граничащих с Калининградской областью стран НАТО делает данный российский регион уязвимым, сообщил «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.
«Этот российский эксклав довольно уязвим, поскольку отрезан от большой земли. На этом направлении у НАТО серьезное преимущество как в ударных, так и разведывательных системах», — сказал эксперт.
По его словам, усиление российской авиационной составляющей Балтийского флота в Калининградской области, проводимое Минобороны в настоящее время, является «попыткой противодействия и создания баланса сил». «Чтобы ни у кого не было даже мысли о применении силового сценария в этом регионе», — добавил профессор.
В сентябре командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.
В том же месяце американские специалисты проекта Science and Global Security выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США, в котором инициатором нанесения первого ядерного удара стала Москва, атаковавшая из Калининградской области позиции на границе Польши и Германии.
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Комментарии5 
Теги:
Армия , Видео , Вадим Козюлин , Джеффри Харриган , Министерство обороны , Академия военных наук , Пентагон , НАТО , газета "Известия" , Калининград , Калининградская Область
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