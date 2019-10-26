Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год 

News.ru + ещё 2 1 час назад
«Неустрашимый» вернётся к службе через год
Фото: Министерство обороны РФ
Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года. Об этом сообщил представитель Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов.
Судно известно тем, что в 2003 году сопровождало визит президента Владимира Путина в Лондон. Это был первый визит боевого корабля Военно-морского флота РФ в Великобританию в истории российско-британских отношений. Тогда глава государства посетил «Неустрашимый» вместе с герцогом Йоркским, передаёт ТАСС.
Помимо этого, корабль пять раз — в 1994, 2002, 2004, 2006 и 2007 годах — принимал участие в совместных морских учениях России и НАТО на Балтике.
«Неустрашимый» встал на капитальный ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2014 году. До возвращения на дежурство ему ещё предстоит пройти все виды ходовых испытаний.
Ранее News.ru писал, что новейшие российские корветы будут отличаться улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов по сравнению со своими предшественниками. Это позволит им решать задачи как в дальней морской, так и в океанской зонах.
Видео дня. Полиция возбудила уголовное дело по факту оставления младенца на улице
News.ru: последние новости
Госдепартамент США назвал одной из главных задач сдерживание России в Сирии Госдепартамент США назвал одной из главных задач сдерживание России в Сирии Турецкие СМИ узнали о предстоящей сделке Анкары и Москвы по Су-35 Турецкие СМИ узнали о предстоящей сделке Анкары и Москвы по Су-35 Боязнь США напасть на РФ объяснили в Китае Боязнь США напасть на РФ объяснили в Китае
Комментарии 
Теги:
Армия , Оружие , Владимир Путин , Завод "Янтарь" , НАТО , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минобороны выступило с жестким заявлением
Минобороны выступило с жестким заявлением569
Харламов едко высмеял Соловьева
Харламов едко высмеял Соловьева174
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
«Мисс Украина» ответила, чей Крым540
Бутина прилетела в Москву
Бутина прилетела в Москву3
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник24
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Катастрофы
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
00:37
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
Происшествия Криминал
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
Россияне предались страсти на борту самолета
00:50
Россияне предались страсти на борту самолета
Происшествия
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
Стал известен заработок Малышевой
00:32
Стал известен заработок Малышевой
Шоу-бизнес
«Бандеровец поверил в себя»: скандал на «России 1»
00:30
«Бандеровец поверил в себя»: скандал на «России 1»
Общество
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение