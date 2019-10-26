«Неустрашимый» вернётся к службе через год

«Неустрашимый» сторожевик Путина вернётся к службе через год

Сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» вернётся на дежурство после продолжительного ремонта в середине 2020 года. Об этом сообщил представитель Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» Сергей Михайлов.

Судно известно тем, что в 2003 году сопровождало визит президента Владимира Путина в Лондон. Это был первый визит боевого корабля Военно-морского флота РФ в Великобританию в истории российско-британских отношений. Тогда глава государства посетил «Неустрашимый» вместе с герцогом Йоркским, передаёт ТАСС.

Помимо этого, корабль пять раз — в 1994, 2002, 2004, 2006 и 2007 годах — принимал участие в совместных морских учениях России и НАТО на Балтике.

«Неустрашимый» встал на капитальный ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в 2014 году. До возвращения на дежурство ему ещё предстоит пройти все виды ходовых испытаний.

Ранее News.ru писал, что новейшие российские корветы будут отличаться улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов по сравнению со своими предшественниками. Это позволит им решать задачи как в дальней морской, так и в океанской зонах.