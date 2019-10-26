Минобороны выступило с жестким заявлением

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии 

RT на русском + ещё 5 59 минут назад
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
Как отметил официальный представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков, все находящиеся там углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат исключительно САР.
«То, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии — является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», — заявил он.
По его словам, настоящая причина этой деятельности «лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».
Как указали в ведомстве, снимки космической разведки свидетельствуют, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье «под надёжной охраной военнослужащих США» активно добывалась и массово направлялась на переработку за пределы страны.
Ранее Эспер заявил, что США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр эз-Зор, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.
В Кремле подчёркивали, что все иностранные военные, незаконно находящиеся на территории Сирии, должны покинуть эту страну.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Самолёты ЧФ провели бомбометание по горным целям Самолёты ЧФ провели бомбометание по горным целям ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России Столтенберг: самолёты НАТО получат приоритет при перемещении в Европе Столтенберг: самолёты НАТО получат приоритет при перемещении в Европе
Комментарии62 
Теги:
Армия , Видео , Марк Эспер , Игорь Конашенков , Министерство обороны , Пентагон , Исламское государство , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хваленую российскую ракету признали небоеспособной
Хваленую российскую ракету признали небоеспособной350
Опубликовано доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Опубликовано доказательства контрабанды США нефти из Сирии
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
«Мисс Украина» ответила, чей Крым515
Тело в ковре: москвичи помогли подруге с убийством
Тело в ковре: москвичи помогли подруге с убийством
Стал известен заработок Малышевой
Стал известен заработок Малышевой36
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
Стал известен заработок Малышевой
00:32
Стал известен заработок Малышевой
Шоу-бизнес
«Бандеровец поверил в себя»: скандал на «России 1»
00:30
«Бандеровец поверил в себя»: скандал на «России 1»
Общество
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
00:30
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
Происшествия
Хваленую российскую ракету признали небоеспособной
00:51
Хваленую российскую ракету признали небоеспособной
Армия Оружие
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
01:58
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
В мире Конфликты
Кровавый след: убит свидетель по делу Вороненкова
04:58
Кровавый след: убит свидетель по делу Вороненкова
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение