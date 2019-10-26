Минобороны выступило с жестким заявлением

Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии

Как отметил официальный представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков , все находящиеся там углеводородные залежи и другие полезные ископаемые принадлежат исключительно САР.

«То, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооружённым контролем нефтяных полей на востоке Сирии — является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», — заявил он.

По его словам, настоящая причина этой деятельности «лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом».

Как указали в ведомстве, снимки космической разведки свидетельствуют, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье «под надёжной охраной военнослужащих США» активно добывалась и массово направлялась на переработку за пределы страны.

Ранее Эспер заявил, что США отправят дополнительные силы в провинцию Дейр эз-Зор, чтобы охранять там нефтяные ресурсы и не позволить боевикам взять над ними контроль.

В Кремле подчёркивали, что все иностранные военные, незаконно находящиеся на территории Сирии, должны покинуть эту страну.