В Венесуэле перехватили дрон на нефтяном объекте

Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте

Венесуэльские военные сообщили о перехвате беспилотника на втором по значимости в стране нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном в штате Фалькон.

"Вооруженные силы перехватили беспилотный летательный аппарат (дрон) на объектах нефтеперерабатывающего комплекса "Парагуана" (Paraguaná), где производится бензин, используемый во всей стране", — сообщается в Twitter стратегического командования ВС республики.

Отмечается, что военные усилили безопасность объекта и начали поиски тех, кто запустил беспилотник.