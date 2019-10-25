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Венесуэльские военные перехватили дрон на крупном нефтяном объекте 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Венесуэле перехватили дрон на нефтяном объекте
Фото: РИА Новости
Венесуэльские военные сообщили о перехвате беспилотника на втором по значимости в стране нефтеперерабатывающем комплексе, расположенном в штате Фалькон.
"Вооруженные силы перехватили беспилотный летательный аппарат (дрон) на объектах нефтеперерабатывающего комплекса "Парагуана" (Paraguaná), где производится бензин, используемый во всей стране", — сообщается в Twitter стратегического командования ВС республики.
Отмечается, что военные усилили безопасность объекта и начали поиски тех, кто запустил беспилотник.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Латинская Америка , Оружие
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