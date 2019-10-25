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Беларусь отреагировала на появление танков США у своих границ 

Российская Газета 36 минут назад
Белоруссия отреагировала на танки США у своих границ
Фото: Reuters
Агрессивные маневры американской армады у границ Беларуси стали все активнее вызывать недоумение у политического истеблишмента в Минске, констатируют местные политическое обозреватели.
Местом дислокации американской бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США на этот раз выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью. Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы.
По мнению председателя комиссии по национальной безопасности нижней палаты парламента Сергея Бобрикова, на фоне миролюбивой политики его страны размещение у ее границ с Литвой бронетанковой техники США вызывает исключительно знаки вопросов.
Военная доктрина Беларуси, уточнил он в интервью БЕЛТА, носит сугубо оборонительный характер, ведь страна проводит миролюбивую внешнюю политику.
"Мы ни одно государство мира не расцениваем как потенциального противника ", — отметил парламентарий.
Вот почему он назвал естественной ту обеспокоенность, которую высказал официальный Минск.
Но в "ответ на подобные действия нужно реагировать. Недаром глава государства говорил, что порох нужно держать сухим. Отсюда его поручение — разработать план адекватных мер", — полагает депутат.
Как уже информировал "СОЮЗ", этот план поручено разработать госсекретарю Совбеза и министру обороны. В самое ближайшее время он должен быть представлен президенту страны.
Стоит добавить, что белорусская сторона уже высказывала озабоченность по поводу готовящихся масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной будущего года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая сопредельные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств. Это одни из самых крупных учений за последние четверть века, в которых примут участие около 40 тысяч военнослужащих из 18 стран — членов НАТО.
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Комментарии22 
Теги:
Армия , Войска , НАТО , Литва , Минск , США
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