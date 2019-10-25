Белоруссия отреагировала на танки США у своих границ

Беларусь отреагировала на появление танков США у своих границ

Агрессивные маневры американской армады у границ Беларуси стали все активнее вызывать недоумение у политического истеблишмента в Минске , констатируют местные политическое обозреватели.

Местом дислокации американской бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США на этот раз выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью. Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы

По мнению председателя комиссии по национальной безопасности нижней палаты парламента Сергея Бобрикова, на фоне миролюбивой политики его страны размещение у ее границ с Литвой бронетанковой техники США вызывает исключительно знаки вопросов.

Военная доктрина Беларуси, уточнил он в интервью БЕЛТА, носит сугубо оборонительный характер, ведь страна проводит миролюбивую внешнюю политику.

"Мы ни одно государство мира не расцениваем как потенциального противника ", — отметил парламентарий.

Вот почему он назвал естественной ту обеспокоенность, которую высказал официальный Минск.

Но в "ответ на подобные действия нужно реагировать. Недаром глава государства говорил, что порох нужно держать сухим. Отсюда его поручение — разработать план адекватных мер", — полагает депутат.

Как уже информировал "СОЮЗ", этот план поручено разработать госсекретарю Совбеза и министру обороны. В самое ближайшее время он должен быть представлен президенту страны.