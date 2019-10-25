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Великобритания рассекретила два инцидента с беспилотниками MQ-9 Reaper 

Российская Газета 54 минуты назад
Великобритания рассекретила инциденты с MQ-9 Reaper
Фото: РИА Новости
Два из десяти разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, принадлежащих Великобритании, выведены из строя серьезными авариями. Эти данные рассекретило Министерство обороны Великобритании, пишет Janes.
БПЛА MQ-9 Reaper был разработан американской компанией General Atomics Aeronautical Systems, эксплуатируется с 2007 года. Первая авария с британским дроном произошла еще в октябре 2015 года: аппарат совершил неудачную посадку, в результате которой была сломана основная стойка шасси. В результате его вывели из эксплуатации.
Второй инцидент произошел в августе 2016 года, когда БПЛА выкатился за пределы ВПП. Беспилотник отправили на ремонт. Остальные машины сейчас используются на Ближнем Востоке для операций в Сирии, сообщает портал,
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Теги:
Армия , Оружие , Великобритания
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