Переброску в Сирию российских полицейских сняли на видео

Переброску в Сирию российских военных полицейских показали на видео

Появилось видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России

На них видна посадка транспортного самолёта Ил-76 ВКС РФ на аэродром в Сирии и выгрузка военного батальона. Дополнительный контингент российских военных прибыл в Сирию в соответствии с соглашением, которое заключили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее News.ru писал, что в Сирию отправятся также более двух десятков единиц военной техники — бронемашины «Тигр» и «Тайфун-У», их переправят самолётами из Ростовской области и Краснодарского края.