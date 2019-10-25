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Переброску в Сирию российских военных полицейских показали на видео 

News.ru 2 часа назад
Переброску в Сирию российских полицейских сняли на видео
Фото: ТАСС
Появилось видео прибытия в Сирию дополнительного контингента военных полицейских из России.
Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
На них видна посадка транспортного самолёта Ил-76 ВКС РФ на аэродром в Сирии и выгрузка военного батальона. Дополнительный контингент российских военных прибыл в Сирию в соответствии с соглашением, которое заключили президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее News.ru писал, что в Сирию отправятся также более двух десятков единиц военной техники — бронемашины «Тигр» и «Тайфун-У», их переправят самолётами из Ростовской области и Краснодарского края.
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Теги:
Армия , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ТК "Звезда" , Сирия
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