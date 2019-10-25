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В США оценили прилет Ту-160 в ЮАР 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
В США оценили прилет Ту-160 в ЮАР
Фото: РИА Новости
Россия не только заинтересована в связях с ЮАР, но и расширяет свои связи в Африке в целом, сообщили американские СМИ, комментируя прилет двух российских бомбардировщиков Ту-160 в эту африканскую страну.
Издание подчеркивает, что перелет состоялся в тот же день, когда российский президент Владимир Путин открыл первый в истории саммит «Россия — Африка», пишет The Drive.
В статье отмечается, что для Москвы перелет двух бомбардировщиков в ЮАР — это очевидная демонстрация способности России проводить военные операции далеко за пределами своих собственных территорий, передает РИА «Новости».
Расширению влияния России в Африке также способствует ослабление интереса к континенту со стороны США под руководством президента Дональда Трампа. Поэтому прибытие Ту-160 в ЮАР несомненно является четким сигналом того, что Кремль заинтересован в этой стране, указывает автор статьи.
Напомним, 23 октября два российских Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР. Видео приземления Ту-160 опубликовали жители ЮАР, а кадры перелета опубликовало Минобороны.
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Комментарии
Армия , Оружие , Дональд Трамп , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости , США , ЮАР
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