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«Известия»: командиров в армии будут наказывать за нарушение распорядка подчиненных 

ТАСС 1 час назад
За распорядком дня офицеров и солдат ввели контроль
Фото: РИА Новости
Минобороны ввело в российской армии контроль за распорядком рабочего дня офицеров и солдат. Командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.
Такая мера была принята ввиду роста количества жалоб военнослужащих. По данным газеты, проверки показали, что переработки доходили до семи часов в день, совещания проводились в выходные и праздники, а отгулы не предоставлялись.
Теперь систематические нарушения распорядка дня будут расцениваться как неспособность организовать службу подчиненных и будут учитываться при аттестации командного состава. В Минобороны сообщили "Известиям", что в штабах военных округов предполагается организовать группы контроля из офицеров Национального центра управления обороной. Они смогут по защищенным каналам видеосвязи экстренно выходить на контакт с любым командиром. Если начальник не ответит на такой звонок — его привлекут к ответственности и могут отстранить от службы.
В начале октября на одном из совещаний министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал соблюдать право военнослужащих на личное время.
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Комментарии1
Армия , Войска , Сергей Шойгу , Министерство обороны , НЦУО РФ , газета "Известия"
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