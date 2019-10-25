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В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии 

RT на русском + ещё 1 59 минут назад
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Фото: РИА Новости
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. С таким обращением в адрес немецкого правительства выступили депутаты Левой партии. Сам документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён возможности вывода войск США из ФРГ.
«Присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России», — говорится в документе.
Авторы обращения указывают, что подобные «передислокации нарушают дух „Договора 2 + 4“, который исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях иностранных войск и ядерного оружия».
Соответствующий договор был заключён в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Британией и США. Одним из его пунктов стала гарантия полного суверенитета ФРГ над своими внутренними и внешними делами.
Депутаты выразили недовольство присутствием американских военных в Польше и странах Балтии.
«Размещение войск на ротационной основе в Польше и странах Прибалтики ставит под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО, последнее ещё действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», — подчёркивается в заявлении.
Как отмечают авторы обращения, в настоящее время более 35 тыс. американских солдат находятся в Германии.
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с помощью них осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
Как отмечал глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, расширение присутствия военных США в стране связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
Летом в партии «Левые» в бундестаге заявляли, что канцлер ФРГ Ангела Меркель предпринимает недостаточно усилий для улучшения взаимоотношений с Россией.
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Комментарии
Армия , Войска , Европа , США , Ангела Меркель , Ярослав Качиньский , Бундестаг , НАТО , Германия
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