В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией . С таким обращением в адрес немецкого правительства выступили депутаты Левой партии. Сам документ, с текстом которого ознакомился RT, посвящён возможности вывода войск США из ФРГ.

«Присутствие американских войск в регионе используется для наращивания напряжённости в отношениях с Россией. Войска США в колоннах по дорогам и железнодорожным путям перебрасывают с одной американской базы на другую, приближая к западной границе России», — говорится в документе.

Авторы обращения указывают, что подобные «передислокации нарушают дух „Договора 2 + 4“, который исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях иностранных войск и ядерного оружия».

Соответствующий договор был заключён в 1990 году между ГДР и ФРГ, а также СССР, Францией, Британией и США. Одним из его пунктов стала гарантия полного суверенитета ФРГ над своими внутренними и внешними делами.

Депутаты выразили недовольство присутствием американских военных в Польше и странах Балтии.

«Размещение войск на ротационной основе в Польше и странах Прибалтики ставит под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО, последнее ещё действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», — подчёркивается в заявлении.

Как отмечают авторы обращения, в настоящее время более 35 тыс. американских солдат находятся в Германии.

В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с помощью них осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.

Как отмечал глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский , расширение присутствия военных США в стране связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.