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На Камчатке ЗРПК «Панцирь-С» сбили «вертолеты» 

Российская Газета 2 часа назад
На Камчатке ЗРПК «Панцирь-С» сбили «вертолеты»
Фото: РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" провели боевые стрельбы на камчатском полигоне "Радыгино", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Сначала расчеты совершили марш и развернулись на позиции для прикрытия важного объекта военной инфраструктуры. Затем открыли огонь, уничтожив мишени, имитирующие условного противника.
"Батарея "Панцирей" вела огонь из 30-миллиметровых спаренных скорострельных пушек по наземному мишенному полю и имитированным целям типа "вертолет". Стрельбы проводились в рамках практической подготовки расчетов и техники зенитного ракетного полка к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне", — говорится в сообщении.
К слову, несколько недель назад камчатские расчеты ЗРПК "Панцирь" на "отлично" провели учебно-боевые стрельбы на полигоне "Телемба".
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Армия , Войска , Оружие
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