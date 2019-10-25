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Саудовская Аравия примет участие в крупнейших учениях под командованием США 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Саудовская Аравия проведет крупнейшие учения с США
Фото: U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
Военно-морские силы Саудовской Аравии примут участие в крупнейших международных военно-морских учениях, которые пройдут под командованием США, сообщило министерство обороны королевства.
"Королевские военно-морские силы Саудовской Аравии примут участие в крупнейших военно-морских учениях в мире, это международные учения, организованные Центральным командованием вооруженных сил США — IMX 19 на севере Персидского залива, в Оманском заливе, в Аравийском море, возле побережья Джибути и в Акабском заливе в период с 25 октября по 15 ноября с участием 56 стран и шести международных организаций", — говорится в заявлении саудовского минобороны.
Как отметили в министерстве, цель учений — отработать угрозы, которые представляют опасность свободе судоходства.
Учения пройдут после нескольких нападений на саудовские танкеры, которые произошли осенью этого года в Оманском заливе, в чем Саудовская Аравия обвинила Иран.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Министерство обороны , Саудовская Аравия , США
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