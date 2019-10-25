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США направляют дополнительные войска в Сирию для защиты нефтяных объектов 

News.ru 38 минут назад
США направляют дополнительные войска в Сирию
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Минобороны США приняло решение об отправке на северо-восток Сирии дополнительных военных отрядов и техники.
Это связано с необходимостью предотвращения возвращения нефтяных месторождений в руки боевиков ИГ («Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории Российской Федерации). США действуют в координации с коалицией «Силы демократической Сирии», сообщает ТАСС.
Как писал News.ru ранее, российская военная полиция приступила к патрулированию по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Протяжённость маршрута патрулирования составила более 60 км, он протянулся от города Камышлы на севере Сирии до населённого пункта Абуда.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Война в Сирии , Министерство обороны , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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