США направляют дополнительные войска в Сирию для защиты нефтяных объектов

Минобороны США приняло решение об отправке на северо-восток Сирии дополнительных военных отрядов и техники.

Это связано с необходимостью предотвращения возвращения нефтяных месторождений в руки боевиков ИГ («Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая на территории Российской Федерации). США действуют в координации с коалицией «Силы демократической Сирии», сообщает ТАСС.

Как писал News.ru ранее, российская военная полиция приступила к патрулированию по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Протяжённость маршрута патрулирования составила более 60 км, он протянулся от города Камышлы на севере Сирии до населённого пункта Абуда.