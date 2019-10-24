Штурмовики оборудуют системой объёмного звука

Американская компания Terma North America разработает для ВВС США аудиосистему с объёмным звучанием для штурмовых самолётов A-10C Thunderbolt II.

Американский одноместный двухдвигательный штурмовик A-10С Thunderbolt II предназначен для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин и других наземных целей. Он оборудован системой предупреждения об облучении и запуске ракет, которая выводит информацию со звуковым сопровождением на дисплей в кабине пилота.

Система объёмного звука позволит улучшить осведомлённость пилотов об угрозе, транслируя звуковой сигнал с той стороны, с которой фиксируется угроза. Точность направления составит 15 градусов по азимуту и возвышению. ВВС США планируют оснастить системами объёмного звука 328 штурмовиков. Поставки аудиосистемы должны завершиться до февраля 2024 года.