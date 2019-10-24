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«Смертоносная угроза»: NI рассказал о преимуществах российских С-400 

РИА Новости 30 минут назад
«Смертоносная угроза»: названы преимущества С-400
Фото: РИА Новости
Новые ракеты, радиолокационные технологии и широкие возможности применения делают зенитно-ракетные комплексы С-400 грозным и смертоносным оружием, которого следует бояться, считает автор обзора National Interest.
Россия стремится продать и использовать С-400, чтобы получить рычаги воздействия и угрожать противникам, пишет издание. А интерес во всем мире и очередь за ЗРК заставляет США накладывать санкции за одну лишь покупку этой системы.
Возможности С-400 "в два раза превосходят" предыдущие ЗРК, уверен автор. В частности, речь идет о новых, значительно более чувствительных радарах, способных уловить почти любые воздушные цели.
Другое преимущество С-400 — гибкость в применении. Комплекс совместим с четырьмя различными типами ракет, отличающимися весом и возможностями. Это позволяет формировать многоуровневую противовоздушную оборону. Кроме того, С-400 может использовать ракеты, применяемые системой С-300.
Еще один важный показатель — увеличенная дальность стрельбы: теперь ракеты могут поразить цели на расстоянии до 400 километров.
Аналитик называет С-400 глубокой модернизацией С-300, забравшей от нее все сильные стороны. Это и делает его "еще более смертельной угрозой", заключил автор публикации.
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Комментарии4
Армия , Оружие , США
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