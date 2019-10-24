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Российские военные начали патрулировать новый район на границе Турции и Сирии 

Вести.Ru 52 минуты назад
Российские военные патрулируют новый район в Сирии
Фото: ТАСС
Военная полиция России провела патрулирование по новому маршруту общей протяженностью 60 километров. Он пролегал от города Камишлия до населенного пункта Абуда, сообщает Министерство обороны России.
Напомним, военные полицейские вооруженных сил РФ начали работать на границе Турции и Сирии 23 октября. Колонна россиян перешла реку Евфрат и двинулась в направлении города Кобани. Перед полицейскими стоит задача взять под контроль полосу шириной 10 километров: обеспечить безопасность мирных жителей, поддержать порядок и проследить за выводом курдских отрядов.
Военная полиция ВС РФ действует на основе меморандума о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии. Документ принят Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом после переговоров в Сочи, которые состоялись 22 октября.
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Армия , Войска , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Министерство обороны , Сирия , Турция
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