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В России назвали условие бомбардировки Крыма странами НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма НАТО
Фото: U.S. Air Force / Globallookpress.com
В ходе недавнего полета вблизи Крыма американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, скорее всего, выполняли условные тактические пуски ракет, а не бомбардировку, поскольку последняя возможна лишь непосредственно над полуостровом. Об этом сообщил РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
«Бомбометание невозможно без входа в воздушное пространство России. Территориальные воды — это 12-мильная зона, более 20 километров. Если бы они сюда сунулись, их бы тут же сбили. А если они летали в исключительной экономической зоне России, то эти тренировки проводились с уведомлением», — сказал эксперт.
По его словам, в ходе пусков ракет бомбардировщик на 2-3 минуты включает собственные радиолокационные системы и навигационное оборудование, в результате чего на всех радарах российских систем противовоздушной обороны (ПВО) засвечивается подобно «новогодней елке».
«Системы ПВО определяют и прогнозируют направление и конечные цели ракеты еще до пуска. Локаторы B-52 кратковременно работают в нашем направлении, далее идет отработка прицеливания и пуска по объектам на земле или водной поверхности. За всеми этими действиями пристально следят средства и расчеты ПВО», — сказал Попов.
23 октября РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, сообщило о состоявшемся 19 октября тренировочном полете над Черным морем пары американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, в ходе которых один из таких самолетов якобы сымитировал бомбардировку Крыма.
В октябре 2018 года генеральный директор «Техмаша» (входит в «Ростех») Владимир Лепин рассказал о создаваемой в России унифицированной планирующей бомбовой кассеты «Дрель» (ПБК-500У СПБЭ-К), которая способна планировать без захода в активную ПВО и снабжена управляемыми элементами, позволяющими проводить коррекцию траектории на конечном маршруте движения.
В июле того же года стало известно о разрабатываемой корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) авиационной бомбе 9-А-7759 с модулем планирования и управления, максимальная дальность пуска которой варьируется в пределах 65-120 километров.
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Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , Владимир Лепин , Техмаш , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , Ростех , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
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