Войну в Сирии остановили Россия и Турция, заявили в администрации Эрдогана

США за восемь лет войны в Сирии не смогли ее остановить, наибольший вклад в разрешение конфликта внесли Россия Турция , заявил член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.

"США за восемь лет не остановили сирийскую войну. Турция и Россия внесли наибольший вклад в завершение конфликта. Турция нейтрализовала тысячи боевиков ИГ*. Сначала мы решали проблемы на запада от Евфрата, теперь на востоке, вместе с Россией. Подписанное в Сочи соглашение работает на благо всех сторон", — сказал Сафи, выступая в Анкаре на презентации книги Евгения Примакова "Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами", изданной на турецком языке.

Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.

* Запрещенная в России террористическая группировка.