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Российских летчиков лишили возможности учиться высшему пилотажу 

Ferra.ru 1 час назад
Летчиков лишили возможности учиться высшему пилотажу
Фото: Ferra.ru
Президент Федерации самолетного спорта Москвы, основатель пилотажной группы "Первый полет" Роман Овчинников рассказал, что в России отсутствуют тренажеры, необходимые для отработки российскими летчиками техники высшего пилотажа.
”Курсант летает вместе с инструктором на самолете с двойным управлением. Инструктор показывает технику выполнения фигур высшего пилотажа на практике. Тренажеров, которые позволяют отрабатывать именно технику высшего пилотажа, нет, но думаю, что они появятся”, — рассказал Овчинников в разговоре с РИА Новости.
Но что важно, он отметил, что при этом в России есть авиасимуляторы и компьютерные симуляторы полетов для тренировок.
Напомним, что "Первый полет" является единственной в России профессиональной группой пилотов, летающих на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. Пилотажная группа известна своими выступлениями как в России, так и на территории других стран.
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Армия , Роман Овчинников , РИА Новости , Москва
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