Российских летчиков лишили возможности учиться высшему пилотажу

Президент Федерации самолетного спорта Москвы , основатель пилотажной группы "Первый полет" Роман Овчинников рассказал, что в России отсутствуют тренажеры, необходимые для отработки российскими летчиками техники высшего пилотажа.

”Курсант летает вместе с инструктором на самолете с двойным управлением. Инструктор показывает технику выполнения фигур высшего пилотажа на практике. Тренажеров, которые позволяют отрабатывать именно технику высшего пилотажа, нет, но думаю, что они появятся”, — рассказал Овчинников в разговоре с РИА Новости.

Но что важно, он отметил, что при этом в России есть авиасимуляторы и компьютерные симуляторы полетов для тренировок.

Напомним, что "Первый полет" является единственной в России профессиональной группой пилотов, летающих на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. Пилотажная группа известна своими выступлениями как в России, так и на территории других стран.