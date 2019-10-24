Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый российский военный радар появился в Арктике 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россия установит новый военный радар в Арктике
Фото: Википедия
Радар «Резонанс-Н» заступил на боевое дежурство на Новой Земле в ноябре и станет третьим в российской Арктике. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Научно-исследовательского центра «Резонанс» Иван Назаренко.
Устройство уже подключено, настроено и готово к применению. Сейчас межведомственная комиссия занимается его приемкой и передачей в состав ПВО Северного флота.
Назаренко отметил, что главная задача установки — прикрывать северное направление в Арктической зоне. Станция применяется для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей, крылатых и баллистических ракет. В распоряжении российских военных находятся четыре подобных радара. Два уже работают, производство пятого находится на стадии завершения.
«Метровый диапазон волн станции позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 Махов, поскольку при его использовании наблюдается резонансное увеличение эффективной отражающей поверхности летательных аппаратов», — пояснил собеседник агентства.
В июле сообщалось, что Минобороны развернет в Арктике загоризонтный радар «Подсолнух». Особенностью применяемой технологии является принцип, позволяющий обнаруживать объекты, находящиеся за пределами радиогоризонта.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Последние новости
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы В Кремле опровергли поиски преемника Путина В Кремле опровергли поиски преемника Путина
Комментарии1
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52107
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны76
Раскрыта цель России в Сирии
Раскрыта цель России в Сирии224
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию119
Пьяная ссора в Москве: женщина забила сожителя
Пьяная ссора в Москве: женщина забила сожителя1
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение