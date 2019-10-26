Российские зенитчики прибыли в Египет на совместное учение войск ПВО

Совместное российско-египетское учение войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" будет проводиться с 26 октября по 7 ноября, зенитчики из РФ уже прилетели в Египет , сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Участники российско-египетского учения подразделений ПВО "Стрела Дружбы-2019" из России прибыли на территорию Арабской Республики Египет. Переброска личного состава войск противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск РФ на территорию Африканского континента осуществлялась воздушным способом", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на военном аэродроме под Каиром российских зенитчиков и летчиков встретили личный состав и представители командования противовоздушной обороны Египетских вооруженных сил.

Протяженность маршрута составила более 1,5 тысячи километров. Военных транспортировали самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Международное учение подразделений войск ПВО России и Египта будет проводиться впервые. Сухопутные войска РФ на учениях представляют военнослужащие зенитных и зенитных ракетных воинских частей и подразделений ЮВО.

Впервые в ходе проведения совместного учения "Стрела Дружбы-2019" российские зенитчики отработают способы уничтожения воздушных целей из военной техники российского производства: зенитных ракетных комплексов "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", зенитных самоходных установок ЗСУ-24-3 "Шилка", а также переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", состоящих на вооружении минобороны Египта.

Также в рамках розыгрыша одного из эпизодов учения зенитчики ЮВО впервые выполнят различные нормативы в климатических условиях Африки. Отмечается, что совместное российско-египетское учение войск ПВО направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Уточняется, что в совместных учениях от Минобороны РФ примет участие более 100 военнослужащих.

Совместное учение "Стрела Дружбы-2019" будет проводиться в период с 26 октября по 7 ноября на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта.