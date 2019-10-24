Sohu (Китай): почему США не трогают Россию? 96% ее ядерных ракет наземного базирования находятся в минутной готовности к запуску

Sohu (Китай) . Но почему же СССР распался почти 30 лет назад, современная российская экономика переживает не лучшие времена, да и военные расходы страны составляют всего 9% от американских, пишет. Но почему же США по-прежнему опасаются Россию ? Все дело в ее стратегических ядерных силах.

В современном мире, если страна обладает стратегическими ядерными силами, то она считается гегемоном, и поэтому их еще называют «секретом обеспечения мира». СССР распался почти 30 лет назад, российская экономика ослаблена, военные расходы составляют всего 9% от американских, однако США по-прежнему остерегаются своего бывшего врага. Главная причина заключается в том, что, несмотря на общее ослабленное состояние, российские стратегические ядерные ракеты все еще пребывают в полной боевой готовности. Это вынуждает американцев держать порох сухим.

Недавно на сайте «Хуаньцю шибао» отмечалось, что российские ракетные войска как раз проводят ежегодные учения и готовятся к учениям стратегических ядерных сил «Гром — 2019». В настоящее время ежегодные учения СЯС стали нормальной практикой. Высокие стандарты и большая степень приближенности к реальным боевым условиям привлекли внимание всего мира. Сама Россия благодаря подобным учениям упорядочивает и улучшает стратегические ядерные силы, а также гарантирует их боеспособность. По информации российской стороны, 99% пусковых устройств для ядерных ракет наземного базирования находятся в состоянии боевой готовности, а 96% смогут произвести запуск тут же после получения приказа. ВМФ страны располагает 14 ракетными подводными крейсерами стратегического назначения, готовыми нанести удар «в любой акватории».

После распада СССР в 1991 году Россия, как самый главный его преемник, получила 70% стратегических ядерных сил. Спустя несколько лет все, что не было уничтожено или разошлось по другим союзным республикам, вернулось обратно к России. Поэтому страна всегда располагала наземными, морскими и воздушными средствами нанесения стратегических ударов. Россия — единственная страна в мире, кроме США, обладающая такими возможностями.

Самыми главными в составе ядерных сил России бесспорно считаются ракеты наземного базирования. В отличие от США, из-за ограничений, связанных с промышленной базой и состоянием российской экономики, находящиеся в постоянной боевой готовности со времен холодной войны ракеты наземного базирования стали главной составляющей ядерных сил страны. Несмотря на огромную мощь атомных подлодок и стратегических бомбардировщиков, их создание и обслуживание обходится очень дорого. Особенно это касается советских авиационных технологий пневматической оболочки и шумоподавления, которые всегда отставали от американских. Поэтому в СССР придавали такое значение именно стратегическим ядерным силам наземного базирования.

Несмотря на то, что СССР больше нет, Россия остается самой большой в мире страной, значительная часть ее территории находится в холодном арктическом поясе и безлюдной Сибири. Эти пустеющие районы идеально подходят в качестве мест размещения стратегических ракетных баз. Кроме массово производимых тяжелых межконтинентальных ракет «Сармат», запускаемых из шахты, остальные российские ракеты наземного базирования, например, «Тополь-М», «Ярс» теперь запускаются при помощи пусковых установок, перевозимых на машинах, которые могут проходить сквозь обширные сибирские леса, укрываясь от американских разведывательных спутников и другого оружия и сохраняя таким образом свою жизнеспособность.

По сообщениям российских СМИ, в этот раз ежегодные масштабные стратегические учения были направлены главным образом на проверку надежности СЯС. Россия уже располагает пятью атомными подлодками стратегического назначения класса «Борей» и 16 стратегическими бомбардировщиками Ту-160, и все же ракетные силы морского базирования уступают многочисленным подразделениям ракет наземного базирования. Во время учений в этом году отрабатывались приказы о нанесении ядерного удара, передача сигнала, предупреждение о ракетном нападении и запуск ракет. Поэтому в отношении стратегических ядерных сил российская сторона заявила, что «отлаженный порядок действия наводит страх».

В настоящее время технологический разрыв между Россией и США продолжает увеличиваться, к тому же Америка приняла решение покинуть договоры о ядерном разоружении, в том числе важнейший Договор о РСМД, оказав тем самым огромное стратегическое давление на Россию. Благодаря учениям «Гром — 2019» страна ясно дала понять всему остальному миру, что в ближайшее время ее безопасность будет гарантирована стратегическими ядерными силами. Из-за того, что российская экономическая база так сильно отстает от американской, гонки вооружений, подобно той, что была между СССР и США, не случится. Россия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, обеспечить надежность ответного удара, таким образом в ближайшие десятилетия Америка не решится даже бросить взгляд в сторону России.