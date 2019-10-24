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В Сирии сейчас нет реальных боевых действий, заявили в Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
В Минобороны рассказали об обстановке в Сирии
Фото: РИА Новости
Реальных боевых действий в Сирии сейчас нет, заявил РИА Новости в четверг источник в Минобороны России.
"Все остановлено", — сказал он.
Во вторник по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи был подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира".
Со среды на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от границы.
После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Политика , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости , Сирия , Сочи
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