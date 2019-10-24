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Отправленные в Сербию С-400 и «Панцирь-С» впервые участвуют в учениях за рубежом 

ТАСС + ещё 3 53 минуты назад
С-400 и «Панцирь-С» впервые участвуют в учениях за рубежом
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в четверг.
"Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне "Славянский щит — 2019", — говорится в релизе.
Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея "Панцирей" "впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства".
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Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Министерство обороны , Сербия
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