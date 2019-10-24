Отправленные в Сербию С-400 и «Панцирь-С» впервые участвуют в учениях за рубежом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию , где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ , распространенном в четверг. "Российские подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" переброшены военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне "Славянский щит — 2019", — говорится в релизе. Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея "Панцирей" "впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства".

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