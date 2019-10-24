Самолет ВВС США сымитировал бомбардировку базы Балтфлота

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку базы Балтийский флот ВМФ России Калининградской области , сообщают мониторинговые ресурсы.

Американский бомбардировщик (бортовой номер — 61-0025, позывной — BRIG01) поднялся в небо с базы Фэрфорд в Великобритании.

В 15.40 мск он приблизился к Калининградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные PlaneRadar.

Самолет находился на высоте свыше 6 км, он летел со скоростью более 660 км/ч.