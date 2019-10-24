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Самолет ВВС США сымитировал бомбардировку базы Балтфлота 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку базы Балтийский флот ВМФ России в Калининградской области, сообщают мониторинговые ресурсы.
Американский бомбардировщик (бортовой номер — 61-0025, позывной — BRIG01) поднялся в небо с базы Фэрфорд в Великобритании.
В 15.40 мск он приблизился к Калининградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные PlaneRadar.
Самолет находился на высоте свыше 6 км, он летел со скоростью более 660 км/ч.
Накануне сообщалось, что американский B-52 сымитировал бомбардировку Крыма. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя действия самолета ВВС США, заявил, что «в последнее время американцы ведут себя грубо, неприкрыто, цинично и нагло. Когда-нибудь они будут сильно жалеть о своих провокациях».
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Армия , Видео , Алексей Чепа , Госдума , РИА Новости , Калининградская Область , США
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