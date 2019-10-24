Курды обвинили Анкару в применении фосфора 

Турция в ходе операции на севере Сирии использовала против курдов запрещённый Женевской конвенцией фосфор. Об этом заявила председатель исполкома «Сирийского демократического совета» (SDC) Ильхам Ахмед, выступая в конгрессе США.
Они [турки] использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей, — цитирует Ахмед агентство Rudaw.
Она добавила, что за время боевых действий 300 тысяч курдов покинули свои дома, 250 — погибли, ещё 300 — считаются пропавшими без вести.
Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты отменяют санкции, которые были введены в отношении Турции в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме. Вместе с тем, уточнил американский лидер, Америка оставляет за собой право восстановить действие санкций, если появится новый повод для недовольства.