Курды обвинили Анкару в применении фосфора

Турция в ходе операции на севере Сирии использовала против курдов запрещённый Женевской конвенцией фосфор. Об этом заявила председатель исполкома «Сирийского демократического совета» (SDC) Ильхам Ахмед, выступая в конгрессе США

Они [турки] использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей, — цитирует Ахмед агентство Rudaw.

Она добавила, что за время боевых действий 300 тысяч курдов покинули свои дома, 250 — погибли, ещё 300 — считаются пропавшими без вести.