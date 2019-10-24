Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курды обвинили Анкару в применении фосфора 

News.ru 59 минут назад
Курды обвинили Анкару в применении фосфора
Фото: globallookpress.com
Турция в ходе операции на севере Сирии использовала против курдов запрещённый Женевской конвенцией фосфор. Об этом заявила председатель исполкома «Сирийского демократического совета» (SDC) Ильхам Ахмед, выступая в конгрессе США.
Они [турки] использовали химический газ фосфор против мирных жителей. Мы не можем провести экспертизу этого, потому что у нас нет возможностей, — цитирует Ахмед агентство Rudaw.
Она добавила, что за время боевых действий 300 тысяч курдов покинули свои дома, 250 — погибли, ещё 300 — считаются пропавшими без вести.
Ранее News.ru сообщал, что Соединённые Штаты отменяют санкции, которые были введены в отношении Турции в связи с начатой Анкарой военной операцией на северо-востоке Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме. Вместе с тем, уточнил американский лидер, Америка оставляет за собой право восстановить действие санкций, если появится новый повод для недовольства.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
News.ru: последние новости
Истребитель РФ сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем Истребитель РФ сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем Пентагон подтвердил имитацию бомбардировки Крыма своими самолётами Пентагон подтвердил имитацию бомбардировки Крыма своими самолётами Шойгу провёл переговоры с командующим Сирийскими демократическими силами Шойгу провёл переговоры с командующим Сирийскими демократическими силами
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Дональд Трамп , Анкара , Сирия , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найден «тайный» информатор Трампа об Украине
Найден «тайный» информатор Трампа об Украине6
Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос
Уволенную за голые фото тренера вызвали на допрос7
Кадыров объявил врагам войну
Кадыров объявил врагам войну6
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились
Полицейские нашли наркотики у следователя и поплатились3
«Америка будет вмешиваться в российские выборы»
«Америка будет вмешиваться в российские выборы»6
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение