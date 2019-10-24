Российские силы заняли господствующую высоту в Сирии

База российской военной полиции в районе сирийского города Кобани (Айн-эль-Араб) расположена на господствующей высоте. Об этом сообщил представитель командования группировки войск России в Сирии Игорь Серицкий, передает РИА Новости.

По его словам, форпост, с которого будет вестись контроль за выводом курдских сил из региона, находится на погранзаставе. Она расположена в нескольких километрах от Кобани, при этом до территории Турции оттуда всего два километра.

«С нее хорошо просматриваются как сама граница, так и окрестности города», — подчеркнул Серицкий.

Ранее сообщалось, что Москва может усилить российскую военную полицию в Сирии, направив туда еще один пехотный батальон и легкую бронетехнику.

23 октября в сети появилось видео передвижения российской колонны военных вдоль сирийско-турецкой границы.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, за 150 часов отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится установленная Турцией зона безопасности.