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Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
"В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с Мазлумом Абдо ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи", — говорится в сообщении.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Сергей Шойгу , Валерий Герасимов , Министерство обороны , Генштаб
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