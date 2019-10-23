В Сирии появится база российской военной полиции

Представитель командования российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий заявил, что недалеко от города Кобани на севере страны появится база российской военной полиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На данной базе, будет размещено подразделение военной полиции российских Вооруженных сил, которое и будет осуществлять патрулирование», — заявил Серицкий.

Также, по данным агентства, к российским полицейским в ближайшее время присоединятся сирийские военные. В рамках выполнения меморандума, подписанного президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сирийцы установят 15 пограничных постов вдоль границы с Турцией.

Ранее 23 октября в сети появилось видео передвижения колонны военных вдоль сирийско-турецкой границы. На кадрах видно, как машина с российским флагом перемещается по улицам сирийского города.