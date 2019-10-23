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В Сирии появится база российской военной полиции 

Lenta.ru 1 час назад
В Сирии появится база российской военной полиции
Фото: Reuters
Представитель командования российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Игорь Серицкий заявил, что недалеко от города Кобани на севере страны появится база российской военной полиции. Об этом сообщает «Интерфакс».
«На данной базе, будет размещено подразделение военной полиции российских Вооруженных сил, которое и будет осуществлять патрулирование», — заявил Серицкий.
Также, по данным агентства, к российским полицейским в ближайшее время присоединятся сирийские военные. В рамках выполнения меморандума, подписанного президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сирийцы установят 15 пограничных постов вдоль границы с Турцией.
Ранее 23 октября в сети появилось видео передвижения колонны военных вдоль сирийско-турецкой границы. На кадрах видно, как машина с российским флагом перемещается по улицам сирийского города.
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.
О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» было объявлено 9 октября. Власти США отказались помогать курдам, долгое время пользовавшимся поддержкой Вашингтона, и объявили о выводе армии с севера Сирии. Американских солдат было решено перебросить в Ирак, однако там заявили, что у США нет разрешения на пребывание на территории страны.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Сергей Лавров , Владимир Путин , Исламское государство , Сирия
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