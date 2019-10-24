Сотрудников Росгвардии проверят на детекторе лжи

Сотрудников Росгвардии могут обязать пройти детектор лжи

Сотрудников Росгвардии и тех, кто только вступает в их ряды, хотят обязать предъявлять информацию для обеспечения собственной безопасности и проходить проверку на детекторе лжи. Соответствующий законопроект 24 октября рассмотрит комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Как ранее сообщил «Парламентской газете» один из авторов документа Александр Хинштейн , сейчас среди многочисленных полномочий Росгвардии отсутствует такое важное полномочие, как обеспечение собственной безопасности.

«Но это неправильно, потому что ведомство ведёт борьбу с экстремизмом и терроризмом, обеспечивает общественный порядок, контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью и, конечно, должно заботиться о чистоте своих рядов, — сказал Хинштейн. — Поэтому наш законопроект расширяет полномочия Росгвардии в сфере обеспечения собственной безопасности».

Кроме того, законопроект предусматривает, что все кандидаты при приёме на службу в Росгвардию будут проходить детектор лжи в обязательном порядке. При этом испытывать станут и действующих сотрудников и военнослужащих при выдвижении их на вышестоящие должности.