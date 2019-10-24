Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудников Росгвардии могут обязать пройти детектор лжи 

Парламентская газета + ещё 1 40 минут назад
Сотрудников Росгвардии проверят на детекторе лжи
Фото: Парламентская газета
Сотрудников Росгвардии и тех, кто только вступает в их ряды, хотят обязать предъявлять информацию для обеспечения собственной безопасности и проходить проверку на детекторе лжи. Соответствующий законопроект 24 октября рассмотрит комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Как ранее сообщил «Парламентской газете» один из авторов документа Александр Хинштейн, сейчас среди многочисленных полномочий Росгвардии отсутствует такое важное полномочие, как обеспечение собственной безопасности.
«Но это неправильно, потому что ведомство ведёт борьбу с экстремизмом и терроризмом, обеспечивает общественный порядок, контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью и, конечно, должно заботиться о чистоте своих рядов, — сказал Хинштейн. — Поэтому наш законопроект расширяет полномочия Росгвардии в сфере обеспечения собственной безопасности».
Кроме того, законопроект предусматривает, что все кандидаты при приёме на службу в Росгвардию будут проходить детектор лжи в обязательном порядке. При этом испытывать станут и действующих сотрудников и военнослужащих при выдвижении их на вышестоящие должности.
«Подобная норма действует в органах Федеральной службы безопасности с 1995 года и доказала свою эффективность и оправданность, — отметил депутат. — Такой механизм позволяет отсечь от поступления на службу людей, которые по своим морально-психологическим качествам непригодны для Росгвардии. Также это позволит усилить профилактическую работу по выявлению коррупционных или должностных преступлений среди сотрудников».
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Парламентская газета: последние новости
В Пентагоне сообщили об учебном полёте B-52 ВВС США над Чёрным морем В Пентагоне сообщили об учебном полёте B-52 ВВС США над Чёрным морем Шойгу сообщил о планах расширения маршрутов патрулирования в Сирии Шойгу сообщил о планах расширения маршрутов патрулирования в Сирии США назвали своей целью в Сирии сдерживание России США назвали своей целью в Сирии сдерживание России
Комментарии
Армия , Войска , Александр Хинштейн , Росгвардия , ФСБ , Госдума , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Имитацию США бомбардировки Крыма объяснили
Имитацию США бомбардировки Крыма объяснили19
Сноуден «оказался в ловушке» в России
Сноуден «оказался в ловушке» в России48
Раскрыты расходы Украины на пресс-марафон Зеленского
Раскрыты расходы Украины на пресс-марафон Зеленского34
В итогах доклада о химатаке в Сирии усомнились
В итогах доклада о химатаке в Сирии усомнились
Косметика дороже Chanel: как умерших готовят к похоронам
Косметика дороже Chanel: как умерших готовят к похоронам5
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
13:32
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение