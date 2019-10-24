Сотрудников Росгвардии проверят на детекторе лжи

Сотрудников Росгвардии и тех, кто только вступает в их ряды, хотят обязать предъявлять информацию для обеспечения собственной безопасности и проходить проверку на детекторе лжи. Соответствующий законопроект 24 октября рассмотрит комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Как ранее сообщил «Парламентской газете» один из авторов документа Александр Хинштейн, сейчас среди многочисленных полномочий Росгвардии отсутствует такое важное полномочие, как обеспечение собственной безопасности.
«Но это неправильно, потому что ведомство ведёт борьбу с экстремизмом и терроризмом, обеспечивает общественный порядок, контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью и, конечно, должно заботиться о чистоте своих рядов, — сказал Хинштейн. — Поэтому наш законопроект расширяет полномочия Росгвардии в сфере обеспечения собственной безопасности».
Кроме того, законопроект предусматривает, что все кандидаты при приёме на службу в Росгвардию будут проходить детектор лжи в обязательном порядке. При этом испытывать станут и действующих сотрудников и военнослужащих при выдвижении их на вышестоящие должности.
«Подобная норма действует в органах Федеральной службы безопасности с 1995 года и доказала свою эффективность и оправданность, — отметил депутат. — Такой механизм позволяет отсечь от поступления на службу людей, которые по своим морально-психологическим качествам непригодны для Росгвардии. Также это позволит усилить профилактическую работу по выявлению коррупционных или должностных преступлений среди сотрудников».