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Госдеп заявил, что целью США в Сирии остается сдерживание России 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Целью США по-прежнему является сдерживание России в Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Указания, которые мне были даны госсекретарем Помпео с самого первого дня, и у меня есть все причины полагать, что они были даны ему президентом Трампом, заключаются в противодействии российским усилиям в сирийском конфликте по достижению военной победы для (президента Башира) Асада", — сказал он на слушаниях в палате представителей США.
По словам дипломата, это то, чем он занимается "каждый день".
"Большая часть моей миссии — сдерживание России", — добавил Джеффри.
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Армия , Ближний Восток , США , Госдеп США , Сирия
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