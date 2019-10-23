Целью США по-прежнему является сдерживание России в Сирии, заявил спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Указания, которые мне были даны госсекретарем Помпео с самого первого дня, и у меня есть все причины полагать, что они были даны ему президентом Трампом, заключаются в противодействии российским усилиям в сирийском конфликте по достижению военной победы для (президента Башира) Асада", — сказал он на слушаниях в палате представителей США.
По словам дипломата, это то, чем он занимается "каждый день".
"Большая часть моей миссии — сдерживание России", — добавил Джеффри.