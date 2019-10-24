Опубликовано видео прибытия Ту-160 в ЮАР

Опубликовано видео с российским ракетоносцем Ту-160 в ЮАР

YouTube-канал Moscow Information Agency MOW опубликовал видео прилета российского стратегического ракетоносца Ту-160 на аэродром Ватерклоф в ЮАР . Ролик демонстрирует, как сверхзвуковой бомбардировщик заходит на посадку в сопровождении учебно-боевых самолетов ВВС Южной Африки.

Как писал «Рамблер», 23 октября в Минобороны сообщили, что в ЮАР впервые прибыли два Ту-160. Самолеты летели над Каспийским и Аравийским морями, а также над Индийским океаном. Путь до Ватерклофа занял у них 13 часов. Во время полета ракетоносцы выполнили дозаправку в воздухе. Сопровождали Ту-160 истребители Saab JAS 39 Gripen ВВС ЮАР.

Российскую авиагруппу в составе двух Ту-160 отправили в ЮАР для отработки «боевой выучки летного состава». Это было сделано в рамках соглашения между министерствами обороны от 14 июня 1995 года.

В Южно-Африканских национальных силах обороны назвали прилет Ту-160 «укреплением взаимовыгодных партнерских отношений, основанных на общих интересах».

Российская группа прибыла в ЮАР во время проведения саммита «Россия — Африка» в Сочи, сопредседателями которого стали президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси . В Кремле заявили, что это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие, на которое приглашены главы всех стран Африканского континента.

В преддверии митинга в интервью ТАСС Путин заявил, что африканские военные не могут в одиночку противодействовать террористам и нуждаются в существенной помощи, которую может оказать Россия.