Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР

Бомбардировщики Ту-160 приземлились в ЮАР

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) приземлились на аэродроме Ватерклоф Южно-Африканской Республики

Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.

Продолжительность полета составила более 13 часов, за это время летчики ВКС России преодолели более 11 тысяч километров.

Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.

На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 «Грипен» ВВС ЮАР.

Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» прибыли Южно-Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.

Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран.

Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания.