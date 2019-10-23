Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР

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Бомбардировщики Ту-160 приземлились в ЮАР 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) приземлились на аэродроме Ватерклоф Южно-Африканской Республики.
Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.
Продолжительность полета составила более 13 часов, за это время летчики ВКС России преодолели более 11 тысяч километров.
Во время полета экипажи самолетов Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе.
На последних этапах маршрута самолеты Ту-160 сопровождали истребители Сааб JAS 39 «Грипен» ВВС ЮАР.
Полет самолетов Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан» прибыли Южно-Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР.
Проведение мероприятия будет способствовать повышению боевой выучки летного состава двух стран.
Всесторонние дружественные отношения между Россией и ЮАР строятся в духе стратегического партнерства и взаимопонимания.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , ЮАР
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