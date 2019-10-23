Россия показала расстановку сил в Сирии

На изображении обозначен район турецкой операции «Источник мира», которая в настоящее время остановлена, а также граница отвода курдских вооруженных формирований. Отмечена также зона совместного патрулирования российских и турецких сил и посты сирийской погранслужбы. В общей сложности их 15 штук.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией.

22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, за 150 часов отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом между сирийскими приграничными городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн сохранится установленная Турцией зона безопасности.