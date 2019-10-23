Норвегия поблагодарила советских воинов

В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен сообщил, что мероприятия в Киркенесе, посвящённые 75-й годовщине освобождения восточного Финнмарка советской армией, являются, в том числе, выражением благодарности Норвегии солдатам СССР.

«Сегодня мы отмечаем тот общий вклад, который наши народы сделали для победы над фашизмом, мы встречаемся в Киркенесе, чтобы выразить нашу благодарность советским войскам за освобождение наших территорий и сделавшим вклад в то, чтобы сегодня мы жили в свободной Норвегии», — цитирует РИА Новости Бакке-Йенсена.

Он также заявил о важности проведения совместных конференций, которые посвящены вопросам истории, чтобы будущие поколения знали правду о Второй мировой войне, и не происходило искажения фактов.