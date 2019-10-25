ЦАР задумалась о размещении военной базы России

Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы, сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

В интервью РИА «Новости» Туадера сообщил, что этот вопрос прорабатывается между министерствами обороны двух стран.

Кроме того, президент страны заявил, что республика хотела бы получить от России новые партии вооружений.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Мирное соглашение было заключено в начале 2019 года. Стороны договорились, что организация свободных и инклюзивных выборов, которые позволят обеспечить сменяемость власти в стране. Также правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия может предложить Африке, что может получить взамен и с кем придется за это побороться.