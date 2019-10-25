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ЦАР задумалась о размещении военной базы России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 17 минут назад
Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы, сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.
В интервью РИА «Новости» Туадера сообщил, что этот вопрос прорабатывается между министерствами обороны двух стран.
Кроме того, президент страны заявил, что республика хотела бы получить от России новые партии вооружений.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами. Мирное соглашение было заключено в начале 2019 года. Стороны договорились, что организация свободных и инклюзивных выборов, которые позволят обеспечить сменяемость власти в стране. Также правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия может предложить Африке, что может получить взамен и с кем придется за это побороться.
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Теги:
Армия , Африка , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ЦАР
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