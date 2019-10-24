В НАТО связали распад ДРСМД с ростом расходов на оборону

В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.

«При всём прочем, прекращение ДРСМД — один из аргументов для увеличения расходов на оборону, потому что больше российских ракет в Европе, способных нести ядерное оружие, способных за минуты достичь европейских городов, это лишь добавляет неопределенности и непредсказуемости, с которыми союзники сталкиваются», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

При этом он заявил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и новой холодной войны.

Также Столтенберг отметил, что министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии.