Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО связали распад ДРСМД с увеличением расходов на оборону 

RT на русском + ещё 24 30 минут назад
В НАТО связали распад ДРСМД с ростом расходов на оборону
Фото: Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прекращение договора РСМД может рассматриваться как аргумент для роста расходов на оборону.
«При всём прочем, прекращение ДРСМД — один из аргументов для увеличения расходов на оборону, потому что больше российских ракет в Европе, способных нести ядерное оружие, способных за минуты достичь европейских городов, это лишь добавляет неопределенности и непредсказуемости, с которыми союзники сталкиваются», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.
При этом он заявил, что НАТО не хочет новой гонки вооружений и новой холодной войны.
Также Столтенберг отметил, что министры обороны НАТО на встрече в Брюсселе не обсуждали возможность миротворческой операции альянса на севере Сирии.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
RT на русском: последние новости
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию Герой России оценил имитацию США бомбардировки у границ Крыма Герой России оценил имитацию США бомбардировки у границ Крыма Пенс заявил об уходе курдских отрядов из зон безопасности в Сирии Пенс заявил об уходе курдских отрядов из зон безопасности в Сирии
Армия , Войска , Оружие , Йенс Столтенберг , НАТО , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией116
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52126
Сын Абызова срочно покинул Россию
Сын Абызова срочно покинул Россию33
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны89
Бежали с родины? Тайна грузовика с 39 трупами
Бежали с родины? Тайна грузовика с 39 трупами5
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение