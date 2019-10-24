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Нигер получит от России боевые вертолёты 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Нигер получит от России боевые вертолёты
Фото: News.ru
Россия продаст в Нигер два боевых вертолётов Ми-35. Поставка будет осуществлена в ближайшее время, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук.
По его словам, соответствующий контракт был заключён в 2016 году. Он также отметил, что «военно-техническое сотрудничество с Нигером развивается динамично», передаёт РИА Новости.
Одновременно с выполнением условий соглашения реализуется программа по ремонту и модернизации ранее поставленных в Нигер вертолётов Ми-17, уточнил Пунчук
Многоцелевой вертолет Ми-35 предназначен для решения широкого круга задач при подготовке и ведении боевых действий. Он оснащён противотанковым комплексом 9К113 «Штурм-В» с управляемыми сверхзвуковыми ракетами 9М114 и автоматическим стрелковым прицелом АСП-17В, поэтому способен уничтожать самые разные, в том числе бронированные цели.
Ранее News.ru писал, что Россия и ЮАР договорились совместно разрабатывать и выпускать вооружение и военную технику. Они будут предназначены как для национальных вооружённых сил обоих государств, так и для третьих стран.
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Комментарии
Армия , Оружие , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , РИА Новости , Нигер
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