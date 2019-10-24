Нигер получит от России боевые вертолёты

По его словам, соответствующий контракт был заключён в 2016 году. Он также отметил, что «военно-техническое сотрудничество с Нигером развивается динамично», передаёт РИА Новости.

Одновременно с выполнением условий соглашения реализуется программа по ремонту и модернизации ранее поставленных в Нигер вертолётов Ми-17, уточнил Пунчук

Многоцелевой вертолет Ми-35 предназначен для решения широкого круга задач при подготовке и ведении боевых действий. Он оснащён противотанковым комплексом 9К113 «Штурм-В» с управляемыми сверхзвуковыми ракетами 9М114 и автоматическим стрелковым прицелом АСП-17В, поэтому способен уничтожать самые разные, в том числе бронированные цели.

Ранее News.ru писал, что Россия и ЮАР договорились совместно разрабатывать и выпускать вооружение и военную технику. Они будут предназначены как для национальных вооружённых сил обоих государств, так и для третьих стран.