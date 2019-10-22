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Соглашение Турции и США по Сирии утратило силу 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Соглашение Турции и США по Сирии утратило силу
Фото: РИА Новости
Договоренности Анкары и Вашингтона о приостановке турецкой военной операции в Сирии прекратили свое действие, сообщают информационные агентства. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.
Соглашение прекратило действовать после 120 часов, отведенных курдам на выход с северо-востока Сирии, передает ТАСС со ссылкой на NTV.
Эрдоган заявил, что обещания, которые дал Вашингтон, «не были полностью выполнены». Турция «примет результаты» и «предпримет необходимые шаги». По его словам, «уступки» могут открыть «путь для террористов».
Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун отметил, что меморандум России и Турции «не зависит от турецко-американских договоренностей».
Напомним, США и Турция договаривались, что Анкара на 120 часов прекратит огонь в Сирии, чтобы курды покинули район пограничной зоны безопасности.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин и Эрдоган договорились, что курдским формированиям в Сирии отводится 150 часов начиная с 23 октября, чтобы покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией.
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Комментарии
Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Анкара , Сирия , США , Турция
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