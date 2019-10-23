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США усомнились в способности России увести курдов от сирийско-турецкой границы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4
США усомнились в способностях России по Сирии
Фото: ASA/via Globallookpress.com
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри высказал свое мнение о соглашении России и Турции, касающееся ситуации на севере САР.
На слушаниях комитета по иностранным делам Сената США Джеффри сообщил, что в Сочи между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность о «прекращении огня на остальной части севера Сирии с возможностью патрулирования на 10 км глубже», передает ТАСС.
Он полагает, что российской стороне «вряд ли удастся вывести курдов из этого района». По мнению Джеффри, «Турция мало от этого выиграет», а ситуация в регионе может ухудшиться.
Джеффри также заверил сенаторов, что турецкие силы «не вступали бы в боевые столкновения с американскими войсками». Он сказал, что между Анкарой и Вашингтоном «было понимание, что ни одна из сторон никогда не будет вести против другой боевые действия независимо от происходящего».
«Если бы американским войскам был отдан приказ сражаться с союзником по НАТО, то турки подумали бы дважды», — сказал Джеффри, отметив, что силам США «этот приказ ни разу не отдавался при работе двух администраций».
Он подчеркнул, что «в реальности мы говорили Турции полностью противоположное».
Напомним, после шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития.
При этом истек срок договоренностей Турции и США по Сирии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в том, что не все обещания выполнены.
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Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Сенат США , НАТО , ИТАР-ТАСС , Анкара , США , Турция
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