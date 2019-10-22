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Эсминец США Porter вошёл в порт Батуми 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Эсминец США вошёл в порт Батуми
Фото: Reuters
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter 22 октября вошёл в порт Батуми. Об этом сообщили в посольстве Соединённых Штатов в Тбилиси.
«Американский морской корабль USS Porter вошёл в Батуми. Визит подтверждает сотрудничество между Грузией и США путём содействия миру и стабильности в регионе», — рассказали в дипмиссии.
13 октября сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Porter вошёл в порт Одессы.
Позднее в Генштабе ВСУ рассказали о целях прибытия эсминца ВМС США в порт Одессы.
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Армия , Войска , Кавказ , Конфликты , Наука и техника , Оружие , США , Генштаб , Батуми
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