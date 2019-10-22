США готовятся к полному выводу войск из Афганистана

США приготовились вывести все войска из Афганистана

По данным от анонимных членов командования, планы включают в себя вероятность того, что американский лидер потребует полного выхода из Афганистана в течение ближайших недель. Таких распоряжений пока не поступало, но соответствующую подготовку начали — неожиданный вывод войск из Сирии пришлось проводить в спешке, в Пентагоне его считают «репетицией» возможного ухода из Афганистана.

21 октября стало известно о том, что за последний год США негласно уменьшили число своих военных в Афганистане — с 14 до 12 тысяч.