Сеул заявил о «вторжении» российского самолета в зону опознания ПВО Южной Кореи

«Самолет вошел в KADIZ сегодня утром без предварительного предупреждения. На перехват были направлены истребители F-15K, вынудив его изменить курс», — утверждается в сообщении, передает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Другие детали относительно происшествия не приводятся.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.

В июле комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи ужже заявлял, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.

Минобороны России в ответ сообщило, что самолеты «выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», а южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

Позже в конфликт вмешались Китай и Япония.