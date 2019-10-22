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Сеул заявил о «вторжении» российского самолета в зону опознания ПВО Южной Кореи 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Представитель Комитета начальников штабов Республики Корея заявил, что российский военный самолет якобы вторгся в установленную Сеулом в одностороннем порядке так называемую зону опознания ПВО (KADIZ).
«Самолет вошел в KADIZ сегодня утром без предварительного предупреждения. На перехват были направлены истребители F-15K, вынудив его изменить курс», — утверждается в сообщении, передает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Другие детали относительно происшествия не приводятся.
Опознавательная зона ПВО Южной Кореи охватывает не только воздушное пространство страны, но и частично район, относящийся к международному воздушному пространству. Несмотря на это, южнокорейские военные требуют заранее предупреждать о намерении войти в опознавательную зону и целях полета. Обычно, если этого не происходит, они поднимают на перехват авиацию даже при отсутствии нарушения воздушного пространства Южной Кореи.
В июле комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи ужже заявлял, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.
Минобороны России в ответ сообщило, что самолеты «выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», а южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».
Позже в конфликт вмешались Китай и Япония.
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Армия , Азия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , Комитет начальников штабов , ИТАР-ТАСС , Южная Корея , Сеул
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